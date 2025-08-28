Domani giornata della donazione
Domani giornata della donazione
Associazioni

Fratres Giovinazzo, nuova donazione del sangue domenica 31 agosto

Necessaria la prenotazione

Giovinazzo - giovedì 28 agosto 2025
Per domenica prossima, domenica 31 agosto, la sezione locale di "Fratres" ha organizzato una nuova giornata di donazione del sangue. Si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 11.30 nella sede in via Marconi n. 9.

«Una stilla del mio sangue per un palpito del tuo cuore» è il messaggio solidale che Fratres rivolge alla comunità di Giovinazzo.

Necessaria la prenotazione del sangue da effettuare dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20 contattando i numeri 0803947733 e 3453838452.
  • Donazione sangue
  • Fratres Giovinazzo
