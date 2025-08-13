A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue

Martedì 13 agosto 2025, a partire dalle 19:00, il Lido Azzurro sarà il palcoscenico di una serata speciale fatta di sport, musica, cibo e sorrisi, grazie al Torneo di Beach Volley – Giovinazzo 2025, organizzato dalsotto il coordinamento di Alessia Scardigno.L'iniziativa, dal carattere amatoriale e solidale, vedrà sfidarsi squadre di associazioni locali e gruppi informali di cittadini, in un clima di fair play, inclusione e amicizia.Una parte della quota di iscrizione – 15 € per squadra –"Il senso del dono non si limita alla donazione di sangue," sottolinea Alessia Scardigno, coordinatrice Giovani Fratres."Significa anche mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e il proprio cuore per aiutare gli altri. Questo torneo è un'occasione per creare rete tra le associazioni del territorio, condividere valori comuni e sostenere il più bisognoso. Il volontariato e la partecipazione sono la linfa vitale della nostra comunità."Il torneo si giocherà in un'unica serata con partite a eliminazione diretta (o formula a gironi, a seconda del numero di squadre). Ogni match durerà 15 minuti e sarà gestito interamente dai volontari giovani Fratres, che seguiranno tutte le fasi: dall'accoglienza alla registrazione, fino alla cerimonia di premiazione.Oltre allo sport, ci saranno intrattenimento musicale e stand gastronomici, per rendere l'evento una vera festa cittadina.