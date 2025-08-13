Associazioni
A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue
Appuntamento dalle 19.00 con il Gruppo Giovani Fratres
Giovinazzo - mercoledì 13 agosto 2025 Comunicato Stampa
Martedì 13 agosto 2025, a partire dalle 19:00, il Lido Azzurro sarà il palcoscenico di una serata speciale fatta di sport, musica, cibo e sorrisi, grazie al Torneo di Beach Volley – Giovinazzo 2025, organizzato dal Gruppo Giovani Fratres sotto il coordinamento di Alessia Scardigno.
L'iniziativa, dal carattere amatoriale e solidale, vedrà sfidarsi squadre di associazioni locali e gruppi informali di cittadini, in un clima di fair play, inclusione e amicizia.
Una parte della quota di iscrizione – 15 € per squadra – sarà devoluta in beneficenza a favore di un'associazione impegnata nel sostegno a minori in difficoltà, trasformando ogni partita in un gesto concreto di aiuto.
Il senso del dono
"Il senso del dono non si limita alla donazione di sangue," sottolinea Alessia Scardigno, coordinatrice Giovani Fratres.
"Significa anche mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e il proprio cuore per aiutare gli altri. Questo torneo è un'occasione per creare rete tra le associazioni del territorio, condividere valori comuni e sostenere il più bisognoso. Il volontariato e la partecipazione sono la linfa vitale della nostra comunità."
Come si svolgerà
Il torneo si giocherà in un'unica serata con partite a eliminazione diretta (o formula a gironi, a seconda del numero di squadre). Ogni match durerà 15 minuti e sarà gestito interamente dai volontari giovani Fratres, che seguiranno tutte le fasi: dall'accoglienza alla registrazione, fino alla cerimonia di premiazione.
Oltre allo sport, ci saranno intrattenimento musicale e stand gastronomici, per rendere l'evento una vera festa cittadina.
