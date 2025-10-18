Mons. Ciccio Savino
Associazioni

Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino

Appuntamento lunedì 20 ottobre all'Auditorium "Don Tonino Bello"

Giovinazzo - sabato 18 ottobre 2025
L'atto del donare il sangue è un momento di arricchimento personale. Può anche essere definito un atto di solidarietà che da forza al legame sociale e trasmette un senso di benessere psicologico al donatore che sa di aver compiuto un gesto di altruismo derivante dal compimento di un dovere etico. Il dono del sangue ci rende consapevoli dall'essere parte di un flusso continuo di dare e di ricevere, oltre ad offrire un controllo periodico sullo stato di salute.

Del significato del "dono" se ne parlerà lunedì 20 ottobre nel convegno organizzato dalla sede associativa cittadina della Fratres Giovinazzo in stretta collaborazione con la sede di Bitonto. L'incontro, supportato dal patrocinio della città di Giovinazzo, si terrà a partire dalle ore 18.00 presso l'Auditorium "Don Tonino Bello" della Parrocchia Immacolata.

A moderare l'incontro Antonio Messina, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari che coordinerà gli interventi degli ospiti con opportune domande utili ad approfondire i contenuti previsti dall'incontro. Dopo i saluti dei presidenti delle due sedi Fratres, Michele Defronzo di Giovinazzo e Stefano Montagna di Bitonto, la parola passerà al moderatore che introdurrà i tre illustri relatori. L'evento sarà arricchito da interventi musicali a cura del pianista Enzo Vitucci e del soprano Annalisa Carbonara.

I relatori

L'incontro prevederà l'intervento di Don Francesco Savino originario di Bitonto, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della Cei per Italia Meridionale, conosciuto per il suo encomiabile impegno in favore degli ammalati, dei più deboli e degli emarginati che ha sempre seguito con attenzione. L'eminenza si è distinta per la sua inclusività verso la comunità LGBTQ+. Infatti, il suddetto principio è stato da lui espresso con l'organizzazione del primo Giubileo della storia rivolto alle persone che fanno parte della suddetta comunità. Si è trattato di un alto momento di preghiera che ha sgretolato i pregiudizi e condotto i credenti LGB attraverso "… la Porta Santa aperta a tutti, perché nessuno deve essere più escluso". Don Ciccio Savino, nella sua visione della Chiesa è un fedele sostenitore del compianto Papa Francesco perché ha aderito al suo stile pastorale più vicino alla gente. La presenza di Mons. Savino a Giovinazzo sarà un momento particolarmente atteso.

Il dott. Michele Santodirocco è il nuovo consulente sanitario nazionale Fratres e rappresenta l'associazione all'interno della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale del Centro Nazionale Sangue. Michele Santodirocco, medico presso il Servizio di Medicina Trasfusionale e Laboratorio Analisi Cliniche di Casa Sollievo della Sofferenza, sita a San Giovanni Rotondo, ha ricevuto la nomina a Consulente Sanitario Nazionale della Consociazione Fratres - Donatori di Sangue. Sul noto medico si è espresso l'ing. Antonio Messina, ecco cosa ci ha detto. «Sono onorato di ospitare nella nostra, nella mia Giovinazzo un professionista di tale livello come il dott. Michele Santodirocco col quale abbiamo condiviso un percorso professionale in una struttura di eccellenza del sistema sanitario nazionale quale l' IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza", meglio conosciuto come l' ospedale di San Pio, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico sito a San Giovanni Rotondo».

La dott.ssa Angela Melidoro, Presidente Coordinamento Thalassemici Regione Puglia, Presidente ETS Associazione Italiana Thalassemici sez. prov. le Bari-ODV, parlerà della sua storia di vita, di essere talassemica e del valore rilevante che assume la donazione del sangue per i talassemici.
L'incontro sarà un'occasione nella quale vivere una riflessione condivisa sul valore della donazione come gesto di amore e cura verso gli altri, un vero e proprio messaggio intriso di sensibilizzazione sociale.
