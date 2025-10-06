Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»

Valorizzare medici, infermieri e tutti i professionisti sanitari attraverso percorsi di carriera. Fare attività di programmazione con obiettivi chiari e verifiche costanti dei risultati, per capire davvero se le azioni intraprese funzionano e se migliorano i servizi sanitari per i cittadini, garantendo tempi di attesa adeguati ai bisogni per visite specialistiche, esami e interventi chirurgici. E ancora, puntare sull'innovazione grazie ai più moderni sistemi di telemedicina.Sono le prime tre proposte per la sanità che Felice Spaccavento, candidato alle elezioni regionali in provincia di Bari nella lista 'Decaro Presidente', ha illustrato al tavolo "Politiche per la salute", che si è tenuto domenica 5 ottobre alla Fiera del Levante di Bari.Aprendo i lavori, il candidato presidente Antonio Decaro ha ricordato l'insegnamento di don Tonino Bello, che invitava a "osare la pace", ed ha esortato a "osare anche nell'immaginare la Puglia che verrà", una regione capace di sperimentare, innovare e costruire futuro.Spaccavento ha raccolto l'invito e ha spiegato le sue proposte in modo concreto, partendo dal lavoro svolto come direttore dell'Unità Operativa di Cure Palliative, dove il personale — anche infermieristico — è stato valorizzato, e sono stati elaborati protocolli regionali per la somministrazione domiciliare di farmaci, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie gravi e croniche.Sul fronte dell'innovazione, ha portato come esempio il servizio di televisita attivato a Bari per il rinnovo dei piani terapeutici, che consente ai pazienti di evitare spostamenti inutili per l'aggiornamento delle terapie da seguire.Visione, concretezza e competenza sui temi della salute. Per questo Spaccavento ha concluso invitando a cambiare paradigma: "Dobbiamo passare dalla cura della malattia, alla cura della persona. Quando si cura la persona nel suo percorso, riconoscendone la dignità e i bisogni, si realizza la vera essenza della sanità pubblica: prendersi cura, non solo curare".