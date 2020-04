Nonostante la clausura indotta da un sovrastarsi di decreti per contenere il, ieri mattina hanno deciso che fosse giunto il momento di buttare giù un po' di grassi superflui e, magari, aumentare pure la massa muscolare.Ieri mattina, però, c'era in giro anche la, nell'ambito del più generale dispositivo di controllo del territorio predisposto per blindare il. Ed agli agenti del maggiore- che nella sola giornata di ieri hanno controllato- durante un giro di perlustrazione per il rispetto delle misure antiin una città in gran parte deserta, non sono per niente sfuggiti gli insoliti segni di vitalità provenienti da un garage alla periferia sud.Il rumore della fatica, ma soprattutto degli attrezzi per fare fitness, li ha attirati all'interno e così vi hanno trovato i, inadempienti ai regolamenti, mentre si allenavano. Tutti e sei, sono stati identificati ed - essendosi spostati senza un giustificato motivo e senza una ragione di necessità, in violazione delle norme in vigore, ed anche perché l'attività ha creato un assembramento - sono stati sanzionati. Per tutti è scattata una multa diciascuno.L'attenzione della, con rigorosi controlli, rimane alta e costante sull'intero territorio comunale al fine di assicurare, in questo particolare periodo, che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte normativamente.