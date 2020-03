Ex statale Adriatica: arrivate le prime multe. Tutte le info sulle sanzioni

IL CALCOLO

È attivo dal 29 ottobre scorso il sistema elettronico che calcola la velocità media lungo la ex strada statale 16 Adriatica nel tratto tra Giovinazzo e Santo Spirito, con l'ausilio di postazioni presidiate dallaL'impianto è in grado di riprendere le auto in qualsiasi ora del giorno e della notte ed è ampiamente indicato dalla segnaletica verticale posta lungo il prolungamento di via Bari, divenuto di fatto una strada urbana di secondo livello per decisione del Comune di Giovinazzo. Velocità da tenere, pertanto, di 50 km/h.Nonostante la segnaletica e la diffusione della notizia attraverso i medi locali, in tanti, soprattutto residenti fuori città, sono incorsi nelle sanzioni e nelle scorse settimane si sono visti recapitare i verbali a casa. La maggior parte delle sanzioni è di 42 euro.Grazie all'ausilio della Polizia Locale abbiamo pertanto ricostruito il quadro delle sanzioni comminate nell'ambito nella casistica contemplata dall'articolo 142 del Codice della Strada.1- In caso di superamento della velocità non oltre i 10 km/h, il verbale è di 29.40 euro se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dalla notifica. Se si supera quella scadenza, l'importo da pagare è di 42 euro.2- Il secondo caso contempla il superamento dei limiti tra i 10 ed i 40 km/h. In quel caso, la sanzione è pari a 121 euro più spese di notifica se viene pagata entro 5 giorni. Se si va oltre si pagano 173 euro. Saranno in ogni caso sottratti 3 punti dalla patente di guida.3 - Se si dovesse superare di 40 km/h e fino ai 60 km/h il limite imposto, si dovranno pagare ben 544 euro, con 6 punti in meno sulla patente e sospensione della stessa da uno a tre mesi.4 - Nel caso ulteriore in cui un automobilista dovesse percorrere quell'arteria ad una velocità media superiore di oltre 60 km/h rispetto ai 50 km/h previsti, scatta una sanzione di 847 euro e la sospensione della patente dai 6 ai 12 mesi.Viene applicata una tolleranza di 5 km/h per chi non supera la soglia dei 10 km/h e del 5% in tutti gli altri casi.