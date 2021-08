L'Amministrazione molfettese installa passaggi pedonali rialzati verso Giovinazzo

La ex strada statale 16 adriatica, nel tratto che corre da Molfetta a Giovinazzo, sarà più sicura grazie all'installazione deinei giorni antecedenti Ferragosto.A sostenerlo è l'Amministrazione comunale guidata da Tommaso Minervini, che grazie a questi strumenti si è posta l'obiettivo di diminuire l'indice di pericolosità sull'arteria, teatro per anni anche di incidenti mortali, in linea con quanto fatto con la realizzazione delle rotatorie e l'installazione dei controlli elettronici della velocità.«Dato l'elevato pericolo veicolare rappresentato da via Giovinazzo - ha spiegato nelle scorse ore Tommaso Minervini - si è scelto di darne priorità nella realizzazione».«La vecchia via Giovinazzo - continua il sindaco - quella di pochi anni fa, priva di illuminazione, di rotatoria, di un nuovo incrocio semaforico, della uscita Molfetta Sud, dei marciapiedi che mettono in sicurezza gli studenti e gli abitanti del quartieri e ora dei passaggi pedonali, è ormai un ricordo sbiadito».Un sistema che sembra dare i suoi primi frutti anche nella percezione degli automobilisti giovinazzesi, i quali, anche mugugnando un po', sembrano essersi adeguati alle nuove misure.