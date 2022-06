Incolumi gli operai dell'azienda che stavano lavorando in via Toselli. Sul posto la Polizia Locale

Stavano lavorando nei pressi della nuova area di via Toselli che ospiteràquando, per cause in corso d'accertamento, il braccio della gru del camion ha iniziato a inclinarsi lentamente. Un incidente che ha fatto prendere un bello spavento agli operai, ma che per fortuna non ha avuto