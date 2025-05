A Giovinazzo brucia la villa di un'ufficiale della Locale di Terlizzi

Il fumo, poi le fiamme. Forse, la volontà di intimorire. E a Terlizzi, dopo gli pneumatici tagliati ad un'agente della, torna la paura neldi viale Pacecco. Un incendio, nella notte passata, ha colpito una residenza di campagna dell'ufficiale, vice comandante del corpo della città dei fiori.Le fiamme, sulla cui origine sono adesso in corso serrate indagini da parte dei, hanno gravemente danneggiato la dimora d'inizio secolo che sorge nel territorio di Giovinazzo, sulla strada provinciale 107. Ad avvisare i soccorsi, intorno alla mezzanotte, è stata una pattuglia della, in zona nell'ambito dei controlli del territorio: i vigilantes, allertati dalla attivazione del sistema antintrusione e scorgendo il fumo uscire da una finestra, hanno subito contattato ilSul posto, in pochi minuti, sono intervenuti idelper domare l'incendio e per mettere in sicurezza l'immobile: all'interno, però, non c'era più niente da salvare, visto che l'abitazione era stata ormai completamente avvolta dalle fiamme. Spento l'incendio, spetterà agli uomini dell', intervenuti con le auto dellae della, cercare di fare al più presto chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale.Le indagini sono affidate ai militari, i quali hanno avviato accertamenti per ricostruire l'episodio: è difficile ipotizzare che possa essersi trattato di un cortocircuito. Come al solito, ma l'attività investigativa è in una fase embrionale ed è coperta dal più stretto riserbo, c'è il sospetto che possa essersi trattato di un atto doloso.