Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati

Un riconoscimento al suo impegno per i pugliesi a Milano, per il suo percorso di vita e professionale, un omaggio all'uomo, al saggista ed al giornalista.presenterà il suo ultimo libro dal titolo(Edizioni Paoline) alla. L'appuntamento per i lettori è fissato alle 16.30 di giovedì 23 ottobre, all'interno della Sala Matteotti di Palazzo Theodoli in piazza del Parlamento.I saluti istituzionali saranno portati dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, mentre sarà Luciano Ghelfi, giornalista parlamentare del Tg2, ad introdurre e moderare la presentazione. Dialogheranno con l'autore, da qualche mese Cavaliere della Repubblica, i deputati Luca Sbardella e Simona Bonafè. Con loro anche Alessandro Colucci, segretario di presidenza della stessa Camera.