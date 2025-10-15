Agostino Picicco. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Agostino Picicco. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati

Appuntamento alle 16.30 di giovedì 23 ottobre

Giovinazzo - mercoledì 15 ottobre 2025
Un riconoscimento al suo impegno per i pugliesi a Milano, per il suo percorso di vita e professionale, un omaggio all'uomo, al saggista ed al giornalista.
Agostino Picicco presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Essere per esserci - sui social con testa e cuore" (Edizioni Paoline) alla Camera dei Deputati. L'appuntamento per i lettori è fissato alle 16.30 di giovedì 23 ottobre, all'interno della Sala Matteotti di Palazzo Theodoli in piazza del Parlamento.

I saluti istituzionali saranno portati dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, mentre sarà Luciano Ghelfi, giornalista parlamentare del Tg2, ad introdurre e moderare la presentazione. Dialogheranno con l'autore, da qualche mese Cavaliere della Repubblica, i deputati Luca Sbardella e Simona Bonafè. Con loro anche Alessandro Colucci, segretario di presidenza della stessa Camera.
