Eventi e cultura
Agostino Picicco presenta a Giovinazzo "Essere per esserci"
Nuovo libro dello scrittore e giornalista. Presentazione in Sala San Felice alle 19.30
Giovinazzo - venerdì 22 agosto 2025
Il Comune di Giovinazzo, in collaborazione con la casa editrice Paoline, organizza la presentazione del nuovo libro di Agostino Picicco. Introducono l'evento Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo, e Cristina Piscitelli, Assessore alla Cultura. Il dibattito con l'Autore sarà moderato da Gianluca Battista, Caporedattore Network Viva, e arricchito da incursioni artistiche a cura dell'attore Gerardo Placido.
Alla serata parteciperanno Monsignor Vincenzo Turturro, vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay, e Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
Agostino Picicco, originario di Giovinazzo (Bari), ha conseguito l'abilitazione di avvocato ed è giornalista e scrittore. Vive a Milano, dove lavora nella Direzione Relazioni con stampa e media dell'Università Cattolica. Partecipa con ruoli di responsabilità all'attività di diverse associazioni. In particolare è responsabile culturale dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo. Collabora con varie riviste cartacee e online e ha pubblicato, tra gli altri, Vita da social (2015), Comunicare è condividere (2019) e Il narcisismo digitale (2023). Per l'impegno sociale e culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'Attestato di Civica Benemerenza (Ambrogino d'Oro) dal Comune di Milano nel 2019, quello dal Comune di Giovinazzo nel 2021 e l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2024.
