Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico"

"Libri nel Borgo Antico", il Festival letterario organizzato a Bisceglie dall'associazione Borgo Antico, si pone l'obiettivo di promuovere la lettura e la diffusione dei libri.Tra le maggiori manifestazioni italiane sulla lettura,offre per le sue presentazioni lo scenario di alcune piazze di grande valore artistico e di bellezza.Proprio in Piazza Tre Santi, nel cuore del centro storico, si è svolta venerdì 29 agosto la presentazione del volume di(ed Paoline).La presenza di Picicco ha richiamato la partecipazione dei soci dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, in questi giorni in vacanza nel barese, e dei presidenti e soci di varie realtà associative biscegliesi come l'Archeoclub, guidato da Luigi Palmiotti, e il Comitato feste patronali, guidato da Pierpaolo Sinigallia.Ad animare il dibattito sui temi del libro di Picicco è statoscrittore di origine biscegliese residente a Milano.Diversi i temi di conversazione che hanno incuriosito il vasto pubblico che ha riempito la piazza: la "vetrinizzazione dell'io", la "tribù con la testa china", il modo di proporsi sui social, il rischio di sdoppiamento della personalità e di dare una immagine diversa di sé, o "non autentica" - come ha spiegato l'autore – con i rischi che ne derivano dal punto di vista comunicativo.Nelle parole di Picicco il desiderio di contribuire con il suo libro e le sue considerazioni ad evidenziare una comunicazione positiva che i social, se ben utilizzati, possono promuovere, dando modo a tutti di essere propositivi e di mostrare la parte migliore di sé.A commentare il libro e a svolgerne alcuni concetti ivi contenuti è stata, che ha letto alcune pagine scelte del volume per meglio evidenziare i temi di fondo trattati. L'applauso finale, al quale ha fatto seguito il tradizionale firmacopie con relative foto, ha dato la dimensione di un tema molto sentito sul quale in tanti si interrogano.L'evento di Bisceglie ha chiuso il ciclo di presentazioni del mese di agosto (Canosa, Giovinazzo, Bitonto, Trani, Bisceglie) che hanno visto Agostino Picicco impegnato a proporre modi di essere sulle piattaforme social, con rispetto e senso di responsabilità.Il pubblico numeroso e attento, intervenuto a tutte le presentazioni offre – nelle parole di Picicco - "la bellezza di un incontro reale e cordiale, e di un dialogo diretto con le persone".