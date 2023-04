Ennesima grande buca stradale aperta in via Carlo Rosa: la rabbia dei residenti

Una grande buca stradale si è aperta da alcuni giorni all'incrocio tra, nel cuore del quartiere Sant'Agostino. Ed è questa la segnalazione della terza puntata della nostra mini-inchiesta.Le piogge abbondanti del pomeriggio del 24 aprile scorso hanno aggravato la situazione, creando non pochi problemi agli automobilisti ed ai residenti. Ci ha piovuto dentro e per chi arriva da via Frascolla e via Sindolfi in auto non è facile vederla.La voragine, dilatatasi, è presente dalla fine degli scavi portati avanti da Acquedotto Pugliese in zona per il miglioramento e riammodernamento della rete idrica vetusta, imponente opera iniziata nel maggio 2021 e che dovrebbe terminare al termine della prossima estate.Ma in diverse aree della città si stanno creando buche nell'asfalto, senza che si sia avviata, a fine cantiere, un'opera di corretta scarificazione del manto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti ed a questo riguardo vannoResta la rabbia di alcuni residenti: «Se le nostre auto dovessero danneggiarsi o, malauguratamente, qualcuno di noi dovesse farsi male andando a piedi, il Comune ed AQP dovranno risarcirci cospicuamente», ammoniscono.Una situazione oggetto anche delle comunicazioni del sindaco dello scorso venerdì, quando Michele Sollecito evidenziò la necessità di equilibrio tra la realizzazione di un'opera necessaria a rinnovare una rete vetusta, opera ritenuta epocale, e una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.Intanto, con l'arrivo della bella stagione, che sarà di fatto inaugurata dal ponte del 1° maggio, e la presenza di tanti turisti stranieri in città, il biglietto da visita per quel che concerne viabilità e manto stradale è davvero a tratti imbarazzante.