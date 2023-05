Coperta la buca all'incrocio tra via Rosa e via Celentano

Partiamo da una precisazione: la grossa buca nell'asfalto, comparsa dopo le piogge abbondanti del 24 aprile scorso all'incrocio trapotrebbe non essere il risultato dei cantieri di Acquedotto Pugliese, che sta lavorando da mesi in città per l'efficientamento ed il riammodernamento della rete idrica.Sta di fatto che dopo il nostro articolo, la buca è stata coperta, in realtà solo con uno strato di calce e non con asfalto. Ha retto alle nuove piogge del 1° maggio e, da Palazzo di Città ci hanno assicurato che il lavoro sarà completato nei prossimi giorni. Passaggio necessario per far sì che non si riapra.Bene così, contenti noi, ma soprattutto contenti i residenti.Ciò che non ci piace sono le costanti minacce di querele, quando la nostra redazione si limita a raccontare lo stato dei luoghi, andando sul posto, e la situazione dopo i cantieri. Un lavoro non semplice, il nostro, sempre al servizio dei cittadini.