Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto

Questa volta non c'entrano i lavori alla rete idrica o per la fibra ottica. La buca killer segnalataci da tanti lettori all'incrocioè meno ampia di altre, ma non è per questo è meno pericolosa per gli pneumatici ed i semiasse delle automobili in transito. E non si ravvisano responsabilità di terzi che non siano il Comune di Giovinazzo.Una buca accanto ad un'altra più piccola, che ad ogni rovescio si riempia di acqua, ma con pietre appuntite che vi affiorano.Tanti i residenti e i non giovinazzesi che nei mesi scorsi ci avevano chiesto di scriverne. Ed eccoci qui a documentare questo altro piccolo grande problema al manto stradale in una cittadina che in questi mesi si appresta ad accogliere migliaia di visitatori.È evidente che con le piogge di queste ultime settimane, in varie zone di Giovinazzo, il problema sia tornato di grande attualità e l'amministrazione comunale debba prendere definitivamente atto.Da Palazzo di Città ci hanno fatto sapere intanto che si procederà, ogni volta che vi saranno avanzi di cassa, alla riasfaltatura di porzioni di strade rurali e che nei prossimi mesi si punta a varare un vero e proprio, come ad esempio accaduto nella vicina Terlizzi, che permetta un organico riassesto delle principali arterie cittadine.Va infine precisato che, laddove le ditte appaltatarie o subappaltatarie non provvedono al ripristino dei luoghi quando vi sono scavi, la normativa concede ampi margini d'azione agli enti comunali. La buca tra via De Gasperi e via Bitonto appartiene alla categoria di quelle scaturite da anni di incuria e dalla sovrapposizione di asfalti senza la necessaria scarificazione per il ripristino dei luoghi.