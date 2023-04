Buche in tutta la città. I lavori AQP nuocciono gravemente all'asfalto

«Siamo stanchi di questa situazione, da mesi abbiamo segnalato la cosa a chi di dovere. Se le nostre auto avranno danno, pagherà il Comune di Giovinazzo!»È quanto ci hanno detto alcuni residenti del quartiere Sant'Agostino, che quotidianamente da tempo sono alle prese con i cantieri dell'Acquedotto Pugliese che stanno migliorando la rete idrica cittadinaMa le operazioni, fondamentali, di AQP, sono spesso concluse in malo modo, con rattoppi "alla buona" ed asfalto che si sgretola senza adeguata scarificazione del manto precedente, solcato dalle ruspe. Un lavoro che in via Bisanzio Lupis si sta finalmente svolgendo, ma che al momento non c'è stato ancora indove, nelle scorse ore, a causa delle piogge, l'asfalto posticcio è venuto via e si è aperta una voragine all'incrocio con via De Ninno.Non versa in condizioni migliori via Marconi, arteria chiusa al traffico per diversi giorni per permettere di migliorare la rete.AQP è pronta a fare il suo, ma in alcuni casi le ditte che eseguono i lavori per conto di Acquedotto Pugliese rammendano e non completano il ripristino dei luoghi.Sappiamo di lunghe interlocuzioni tra assessorato ai Lavori Pubblici ed Ente di via Cognetti per risolvere una situazione che si protrae ormai dal maggio 2021.Intanto c'è chi, in riferimento a quelle buche, paventa possibili corposi risarcimenti se pedoni dovessero malauguratamente inciampare e cadere. Che si agisca presto e lo si faccia bene.