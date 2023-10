Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati

I lavori alla condotta idrica di Giovinazzo, effettuati dall'dal maggio 2021, si sono sostanzialmente conclusi in settembre. Lavori fondamentali per evitare perdite ed ammodernare gli impianti, che hanno rinnovato condotte e tubazioni ormai vetuste, che non venivano rinnovate dagli anni '80 del secolo scorso.Ma purtroppo al termine dei cantieri, spesso subappaltati, le ditte non hanno provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. Nei mesi scorsi, dall'assessorato ai Lavori Pubblici ci avevano ricordato come vi fosse un accordo con l'ente di via Cognetti per riasfaltare tutte le strade toccate dagli operai, esattamente come accaduto in via Bisanzio Lupis.Purtroppo, in attesa che fluiscano fondi e che l'opera di ripristino venga completata, l'aspetto del manto stradale in diverse arterie cittadine è disastroso. Con solchi, tracce non del tutto coperte, buche fanno i conti ad esempio i cittadini e le cittadine del quartiere Sant'Agostino, esasperati ormai da una situazione che non sembra sbloccarsi.sono difficili da percorrere in auto, con continue sollecitazioni a sospensioni e pneumatici.L'auspicio è che presto si possa porre rimedio, la condizione attuale delle strade giovinazzesi non è dignitosa e non ha nulla a che fare col progetto amministrativo di una nuova immagina della cittadina in chiave turistica.