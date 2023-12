4 foto Drone e agenti in borghese: pugno di ferro contro le deiezioni canine

I detentori dei cani sono sotto osservazione a Giovinazzo, anche con l'uso del. Si muove in questo senso l'attività della, che, per contrastare l'indecoroso fenomeno delle deiezioni canine, ha iniziato una serie di controlli in città, ispezionando i due lungomari provvedendo a fermare, dislocati dove il fenomeno ha maggiori criticità, con il supporto aereo di, oltre a verificare l'uso di palette, sacchetti e la corretta raccolta delle feci, hanno utilizzato il sistema di identificazione a microchipper controllare l'iscrizione all'anagrafe canina e la regolare applicazione del microchip. Giovedì scorso, in 7 ore di serrati controlli,, con una multa fino aper la mancata raccolta delle deiezioni.Plaude all'attività del personale del maggioree all'utilizzo del drone, l'assessore al ramosecondo cui «l'intuizione di mettere in pratica un'attività dall'alto s'è rivelata vincente ed è stato un modo per velocizzare i controlli degli agenti a terra». Arbore ricorda come un'ordinanza comunale, la n. 42 del 2012, ed una legge regionale, la n. 2 del 2020, preveda obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani e imponga l'uso di paletta e sacchetto.I controlli, che «saranno intensificati per porre freno a questo fenomeno», proseguiranno: «Non ci sarà alcuna tolleranza per coloro i quali oltraggiano la città, ma il mio auspicio è che la gente si comporti meglio perché la raccolta delle deiezioni canine è doverosa per», ha concluso Arbore.