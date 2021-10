Donazione sangue, tre giornate in ottobre organizzate dalla Fratres Giovinazzo

Nel donare il sangue vi è un importante gesto di altruismo.Per questo la, innanzitutto ringrazia i volontari per la partecipazione alla prima giornata mensile di donazione del sangue svoltasi lunedì 4 ottobre con 34 donazioni effettuate. Il gruppo Fratres della nostra città ricorda che si terranno altre due giornate in questo mese.Infatti, oggi 17 e domenica 31 ottobre sono previste due giornate altrettanto importanti e che si spera siano proficue per quel che concerne la partecipazione di donatori.La Fratres ricorda che per effettuare la donazione di sangue è necessario prenotare chiamando il numero 080-3947733 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.Intanto, sono in corso i preparativi per la due giorni in cui si terrà la ventunesima edizione della Festa del Donatore, prevista per il 6 e il 7 novembre prossimi. Il programma, piuttosto articolato, prevede un momento musicale, una cerimonia liturgica ed un conviviale. Ma i dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.