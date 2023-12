Don Vincenzo Turturro Nunzio Apostolico, campane a festa a Sant'Agostino

Le campane a festa hanno annunciato la nomina di don Vincenzo Turturro a Nunzio Apostolico in Paraguay e ad arcivescovo di Ravello. Ed è stata festa a Giovinazzo, nella parrocchia Sant'Agostino, per un figlio amatissimo di questa terra, dove torna ogni volta che la sua missione glielo permette.«Con estrema gioia - è scritto sul profilo Facebook della parrocchia - in data odierna l'annuncio della nomina del nostro caro don Vincenzo Turturro, figlio della nostra comunità parrocchiale, ad Arcivescovo titolare della diocesi di Ravello e Nunzio apostolico in Paraguay.Gli auguriamo di perseguire il suo impegno a servizio della Chiesa universale con la passione pastorale che lo contraddistingue in tutto ciò che il Pastore Buono, anche tramite il successore di Pietro, Papa Francesco, gli indicherà».Auguri a cui si sono unite nelle ultime ore le autorità civili della città di Giovinazzo.