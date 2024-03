Don Vincenzo Turturro è vescovo e nunzio apostolico

C'era anchequesta mattina, 9 marzo, nellaal rito solenne officiato dal Segretario di Stato Vaticano,, ai piedi delle immortali opere del Bernini.figlio di Giovinazzo, è stato ordinatoUna celebrazione a cui ha presenziato anche monsignor Domenico Cornacchia, concelebrante di un rito che in tantissimi nella nostra cittadina ricorderanno a lungo. Il momento dell'imposizione delle mani da parte del Papa sul capo di don Vincenzo ha segnato il passaggio definitivo dalla condizione di sacerdote a quella di prelato.Emozionatissimo, come i suoi familiari seduti nei primi banchi in San Pietro e come i tanti amici che, soprattutto dalla parrocchia Sant'Agostino lo hanno accompagnato in questa rappa, l'ennesima, del suo servizio a Santa Romana Chiesa.Nelle parole del cardinal Parolin tutto l'amore per un uomo, un giovane uomo, che è stato suo strettissimo collaboratore ed un richiamo alla "Chiesa del grembiule" del venerabileÈ festa a Giovinazzo ed in tutta la diocesi di Molfetta ed in quella di Ravello: un figlio di questa comunità è vescovo, il secondo nella storia della cittadina adriatica. Che possa essere buon pastore e portare sempre nel cuore, trasmettendola ai fedeli, quella stessa luce che gli abbiamo visto oggi negli occhi.Domenica 17 marzo, alle 18.30,officerà la santa messa all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo e sarà quella l'occasione per un ulteriore grande abbraccio della comunità che lo ha visto nascere e crescere.