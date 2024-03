Don Vincenzo Turturro vescovo, Sollecito: «Gioia profonda»

Il sindaco di Giovinazzo,sua moglieed il presidente del Consiglio comunale,erano presenti ieri, 9 marzo, all'ordinazione episcopale di don Vincenzo Turturro nella Basilica Pontificia di San Pietro. Alla funzione religiosa hanno assistito decine di giovinazzesi, giunti in Vaticano con ogni mezzo. Don Vincenzo, così come lo chiamano tutti nella sua città d'origine, sarà vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico della Santa Sede in Paraguay.Grande festa in diocesi e grande festa nella comunità locale, emozione ben interpretata dal messaggio diffuso sui social dal sindaco:«Tutta la nostra comunità cittadina - ha scritto Sollecito - ha vissuto una gioia profonda ed un onore grande: il presbitero giovinazzese don Vincenzo Turturro è stato ordinato arcivescovo nella basilica di San Pietro alla presenza del Santo Padre! Penso che una data così rimarrà per sempre nella nostra storia, così come le emozioni dei partecipanti resteranno indelebili nel tempo. A Mons. Turturro auguriamo un ministero fecondo e pieno di grazia. La sua docilità - è una conclusione del tutto condivisibile del primo cittadino - già ci ispira».