Nomina don Vincenzo, le congratulazioni del sindaco di Giovinazzo

«Formulo i miei migliori auguri atutta la città è in festa per una notizia che ci reca gioia e ci ispira sentimenti di orgoglio».Non c'è solo orgoglio nelle parole del sindaco di Giovinazzo,per l'annuncio arrivato venerdì 29 dicembre. C'è anche l'emozione di chi nel mondo cattolico è cresciuto e si è formato e conosce le tante virtù del nuovo prelato e Nunzio.«Don Vincenzo – nonostante i suoi gravosi impegni che lo hanno portato anche lontano da Roma – torna a Giovinazzo soprattutto nei giorni della festa di Maria SS. di Corsignano - ha spiegato il primo cittadino -, giorni in cui è facile imbattersi nella sua docilità, umiltà e saggezza. Siamo davvero lieti di poter annoverare un arcivescovo e nunzio apostolico tra i nostri concittadini e siamo pronti ad accoglierlo con tutti gli onori appena potrà tornare a Giovinazzo. Già ieri ho potuto esprimere la mia gioia a lui personalmente e al nostro vescovo, mons. Cornacchia, felice oltremodo per aver avuto a sua volta la gioia di dare questo importante annuncio a tutta la diocesi».Quelle campane a festa udite nel centro cittadino nella mattinata di ieri sono evidentemente espressione del giubilo di una intera comunità. Don Vincenzo avrà tanti che pregheranno per la sua duplice missione pastorale nei prossimi anni, accompagnandolo come sempre hanno fatto in passato.