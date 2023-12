Don Vincenzo Turturro nominato Nunzio Apostolico in Paraguay e arcivescovo di Ravello

L'annuncio è arrivato in mattinata dalla voce di Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Il giovinazzeseè stato nominato Nunzio Apostolico in Paraguay e arcivescovo di Ravello.Una notizia che ha riempito di gioia l'intera comunità cittadina, giunta attraverso una conferenza con la stampa tenuta dal vescovo.è nato a Giovinazzo il 7 ottobre 1978 ed è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre del 2003.Dopo gli studi diplomatici a Roma, a cui fu introdotto dal compianto Mons. Luigi Martella, don Vincenzo ha trascorso due anni e mezzo in Zimbabwe (Africa orientale) ed ha quindi collaborato presso la Nunziatura Apostolica di Managua, capitale del Nicaragua, in America centrale, con il Nunzio S.E. Mons. Fortunatus Nwachukwu, nigeriano.Il presbitero è quindi passato nel 2015 a nuovo incarico, quale segretario del Nunzio Apostolico S.E. Mons. Emil Paul Tscherrig a Buenos Aires, in Argentina.Incarichi molto gravosi, che però gli sono valsi grande considerazioni negli ambienti vaticani. Le sue indiscusse capacità diplomatiche e la sua profonda preparazione teologica hanno completato il quadro di un esponente del clero della nostra diocesi invidiato da tanti.A Giovinazzo è festa dopo l'annuncio, la sua Giovinazzo, dove don Vincenzo Turturro torna appena può.