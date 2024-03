Il 9 marzo l'ordinazione a vescovo di don Vincenzo Turturro

sarà ordinato vescovo sabato 9 marzo. La celebrazione solenne si terrà nella Basilica Pontificia di San Pietro, a Roma, e sarà presieduta dal CardinaleSegretario di Stato vaticano, di cui don Vincenzo è stato segretario particolare e strettissimo collaboratore.Il sacerdote giovinazzese diverrà quindi ufficialmente vescovo della diocesi di Ravello, in Costiera Amalfitana, e Nunzio Apostolico in Paraguay.celebrerà quindi la sua prima messa da vescovo nella "sua" Giovinazzo il prossimo 17 marzo, alle 18.30, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, nell'ambito del fitto calendario liturgico in onore della Madonna Addolorata, che culminerà il 22 marzo con la processione del Venerdì di Passione.Nato a Bisceglie il 7 ottobre 1978 da famiglia giovinazzese,è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Si è laureato in Diritto Canonico.È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2009, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Zimbawe, Nicaragua e Argentina. Da ultimo è stato trasferito alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.Sabato prossimo in Vaticano ci sarà una folta rappresentanza di fedeli giovinazzesi, molti dei quali provenienti dalla parrocchia Sant'Agostino che lo ha visto crescere. Poi, il 17 marzo, il grande abbraccio con l'intera comunità cittadina in Concattedrale.