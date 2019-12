Domenica sera in jazz a Giovinazzo

Cinque artisti in Sala San Felice per un evento griffato Amici della Musica

Non ci possono essere festività natalizie senza un evento degli, l'associazione culturale che da anni si occupa di promuovere eventi dall'alto contenuto artisticoDomani sera, 29 dicembre, a partire dalle 20.00, il jazz e lo swing troveranno dimora nella caratteristica cornice del borgo antico giovinazzese. In Sala San Felice andrà in scena infattiuna serata in cui «la magia del Natale, la fantasia dei cartoon e le armonie tipicamente jazz si uniranno in un crogiolo di buona musica», come annunciato dagli organizzatori.Nel repertorio proposto dal quintetto composto dain voce,al sax,al piano,al basso ealle percussioni e drums, il pubblico potrà gustare particolari ed accattivanti arrangiamenti di grandi classici della tradizione musicale natalizia, intervallati dall'intramontabile swing italiano ed internazionale, che resta un marchio di fabbrica di diverse manifestazioni degli Amici della Musica, prima fra tutte il Memorial Michele Mastro.L'evento è inserito nel cartellone degli appuntamenti natalizi varato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.