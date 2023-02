Domenica in maschera per i bimbi e le bimbe di Giovinazzo

Si avvia alla conclusione il programma diallestito dai commercianti di Giovinazzo, guidati dall'associazione Bassa Musica e sotto il patrocinio dell'ente comunale.Anche domani, domenica 9 febbraio, ultima domenica prima del tempo quaresimale, ci sarà la possibilità di divertirsi, soprattutto per i più piccoli e le più piccole., infatti, ci sarà l'atteso ritrovo, con bimbe e bimbi vestiti a maschera. A far loro compagnia artisti di strada, una performance con bolle di sapone e bellissimi allestimenti di Carnevale, per una mattinata che si preannuncia molto divertente e da inserire nell'album dei ricordi da aprire da adulti. Ed a proposito di adulti, ci saranno anche i mercatini dell'artigianato ed addirittura stand per il controllo della vista.Ma gli eventi si esauriranno soloci sarà il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II. Tutti in maschera, "armati" di coriandoli per fare il funerale al Carnevale, accompagnati dalla musica della Bassa Banda di Giovinazzo. Un antico rito che finalmente sarà rispolverato anche nella cittadina adriatica. Intorno alle 18.00 avrà invece luogo la sepoltura del Carnevale, o "Rocco", come viene ancora oggi chiamato il fantoccio che lo rappresenta in tutto il Sud Italia.Finirà il periodo carnevalesco ed inizierà quello penitenziale, col Mercoledì delle Ceneri, e Giovinazzo potrà tuffarsi nelle atmosfere sobrie ma ricche di eventi del periodo pre-pasquale.