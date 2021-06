Domenica 13 giugno nuova Giornata della donazione del sangue della Fratres Giovinazzo

Seconda di tre Giornate della donazione del sangue a Giovinazzo, quella che si terrà domani, domenica 13 giugno.Per i donatori che si fossero prenotati (condizione necessaria in tempi di emergenza sanitaria) le porte della sede Fratres di via Marconi n.9 sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 11.30."Una stilla del mio sangue per un palpito del tuo cuore" è il bellissimo slogan adottato dal gruppo di volontari che svolgono un'azione meritoria da anni sul territorio cittadino.Dopo quella del 7 giugno scorso, sarà la seconda Giornata dedicata alla donazione. Una terza è già prevista per domenica 27 giugno. Per prenotarsi è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 20.00, il numero 080 3947733.Un piccolo gesto che può valere davvero tanto per altri.