Sollecito e Romito chiedono attenzione per la post-gestione della discarica di Giovinazzo

Nelle scorse ore, il consigliere regionale di centrodestra,, si è recato nei pressi della, a Giovinazzo, per denunciare con il sindacoi continuiche stanno rendendo assai difficoltosa la fase di post-gestione dell'impianto.Per diverso tempo il Comune di Giovinazzo - ha spiegato Sollecito - l'ente comunale ha coperto i problemi derivanti da questi furti, ma ora occorre un sostegno concreto da parte della Regione Puglia. Romito ha ribadito il suo impegno affinché in fase di post-gestione, come d'altronde è stato sin qui, Giovinazzo non venga lasciata sola.Sotto il nostro scritto, il video completo.