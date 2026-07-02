Sollecito-Romito
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Politica

Sollecito e Romito chiedono attenzione per la post-gestione della discarica di Giovinazzo

Nel video girato a San Pietro Pago la denuncia sui continui furti sin qui coperti con fondi comunali. Occorre intervento della Regione Puglia

Giovinazzo - giovedì 2 luglio 2026
Nelle scorse ore, il consigliere regionale di centrodestra, Fabio Romito, si è recato nei pressi della discarica di San Pietro Pago, a Giovinazzo, per denunciare con il sindaco Michele Sollecito i continui furti di rame che stanno rendendo assai difficoltosa la fase di post-gestione dell'impianto.
Per diverso tempo il Comune di Giovinazzo - ha spiegato Sollecito - l'ente comunale ha coperto i problemi derivanti da questi furti, ma ora occorre un sostegno concreto da parte della Regione Puglia. Romito ha ribadito il suo impegno affinché in fase di post-gestione, come d'altronde è stato sin qui, Giovinazzo non venga lasciata sola.
Sotto il nostro scritto, il video completo.
  • Michele Sollecito
  • Discarica Giovinazzo
  • Fabio Romito
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