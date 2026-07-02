Arriva il maltempo: la foto da Ponente a Giovinazzo

Che piova, ma che non vi siano fenomeni improvvisi devastanti. È quanto stanno sperando tanti giovinazzesi in queste ore, in cui una massa nuvolosa consistente (chiamata dagli esperti) si è andata formando proprio sul Nord Barese, ben visibile da Molfetta, Giovinazzo e Bitonto.La calura e l'umido di questa infuocata ultima settimana potrebbero andar via, come da noi ampiamente anticipato dalla nottata, con temperature massime che scenderanno sui 27-28°, un vero regalo per chi sta lavorando e non può trovare in alcun modo refrigerio se non nell'aria condizionata, che purtroppo presenta tanti effetti collaterali.Le precipitazioni annunciate abbondanti, sembrano tuttavia poter essere più contenute, ma fa impressione quella enorme "coperta" calata sulla testa dei giovinazzesi. A Barletta e Trani scrosci di consistente entità ci sono stati o sono in corso.La giornata migliore, da un punto di vista meteo, sembrerebbe essere quella di domenica 5 luglio, sebbene accompagnata da vento di Tramontana e con mare agitato e quindi spiagge impraticabili per gli irriducibili della tintarella.Nelle scatto concessoci dauna splendida (ed anche un po' terrificante) istantanea di ciò che si vede sul lungomare Marina Italiana. La foto è stata scattata poco prima delle 18.00 di mercoledì 2 luglio.