San Tommaso Apostolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
San Tommaso Apostolo. Foto Gianluca Battista
Religioni

Giovinazzo in festa per San Tommaso: il programma liturgico del 3 luglio

Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Domenico Basile

Giovinazzo - giovedì 2 luglio 2026
Giovinazzo festeggerà domani, 3 luglio, il suo primo Patrono, San Tommaso Apostolo.
Come ogni anno sarà celebrata alle 19.00, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, una messa vespertina solenne, presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Per la prima volta dal suo insediamento Monsignor Domenico Basile officerà dunque la celebrazione in onore del santo patrono.

Alla celebrazione eucaristica parteciperanno le autorità civili e militari, le associazioni religiose, le confraternite ed i pii sodalizi, nonché tutto il clero cittadino. Durante la messa saranno esposte le reliquie del santo custodite nella Cattedrale.
  • San Tommaso
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