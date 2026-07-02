Giovinazzo in festa per San Tommaso: il programma liturgico del 3 luglio

Giovinazzo festeggerà domani, 3 luglio, il suo primo Patrono,Come ogni anno sarà celebrata alle 19.00, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, una messa vespertina solenne, presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Per la prima volta dal suo insediamento Monsignor Domenico Basile officerà dunque la celebrazione in onore del santo patrono.Alla celebrazione eucaristica parteciperanno le autorità civili e militari, le associazioni religiose, le confraternite ed i pii sodalizi, nonché tutto il clero cittadino. Durante la messa saranno esposte le reliquie del santo custodite nella Cattedrale.