Avanzano i lavori di messa in sicurezza all'interno della, nell'agro di Giovinazzo. A riferirlo è stato il sindaco Michele Sollecito, che ha anche postato sui canali social alcune foto.«Stamattina (ieri, ndr) - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo fatto un sopralluogo in discarica per avere contezza dell'avanzamento lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'impianto in località San Pietro Pago. Come vedete al termine dei lavori di livellatura dei vari profili dei lotti si sta posizionando il telo che copre e protegge il corpo di discarica.Terminata questa fase - ha quindi sottolineato Sollecito - occorrerà procedere alla chiusura definitiva e alla post gestione dell'impianto».Dopo il fallimento dellae le traversie della prima fase, mai partita, di post-gestione, il Comune di Giovinazzo sta cercando di affrontare questo nuovo step grazie al sostegno della Regione Puglia e dopo aver fatto alcune scelte durante la passata consigliatura.Un percorso accidentato negli ultimi anni, che sembra per fortuna essere definitivamente partito. In tanti, dall'opposizione e da associazioni cittadine, avevano a più riprese sottolineato l'esigenza di un urgente intervento per scongiurare un disastro ambientale che sembrava imminente quando il percolato iniziò ad invadere le campagne circostanti.L'auspicio è che ci si trovi davanti ad un svolta definitiva.