Discarica Giovinazzo, Sollecito fa il punto della situazione (VIDEO)

Resta uno degli argomenti più importanti e più sentiti dalla popolazione giovinazzese. Lavive da alcuni anni una travagliata fase di post-gestione, con accordi tra Comune di Giovinazzo e Regione Puglia dopo il fallimento della Daneco.Questa mattina, 16 settembre, il sindacoha voluto aggiornare la cittadinanza sull'evoluzione della situazione. Sono state asportate complessivamente ben 15mila tonnellate di percolato da tutti i pozzi, mentre è stato ordinato il telone che coprirà completamente la discarica.Completati anche i lavori didel sito di San Pietro Pago, fase propedeutica alla copertura con i teli. Sollecito ha infine ricordato come sia «tutto pronto per l'impianto di aspirazione del biogas e sono pronte le 11 pompe che gestiranno la raccolta delle acque e del percolato, un sistema che entrerà a regime dopo la messa in sicurezza».A questo link il video completo del sindaco.