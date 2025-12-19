Michele Sollecito
Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole

Il comunicato del direttivo sulla questione comunicato diffuso via social

Giovinazzo - venerdì 19 dicembre 2025
La vicenda delle dimissioni del consigliere comunale Nicola Giangregorio sono state oggetto di aspre polemiche, giunte anche in Consiglio comunale. Il nodo principale è relativo ad un comunicato diffuso via social, giunto e mai pubblicato da testate giornalistiche come la nostra, che era circolato senza l'assenso del direttivo del gruppo "Giovinazzo Città del Sole". Direttivo che ha chiesto uno spazio alla nostra redazione per precisare quanto segue:

«I componenti del Direttivo della lista civica "Giovinazzo Città del Sole", fondata a Giovinazzo nel 2011, in relazione alle dimissioni del consigliere comunale di maggioranza Nicola Giangregorio, ritengono opportuno precisare quanto segue.

Il consigliere Nicola Giangregorio, eletto alle elezioni amministrative del giugno 2022 nella lista "Giovinazzo Città del Sole" a sostegno del candidato sindaco Michele Sollecito, ha partecipato in data 1 dicembre 2025, a titolo esclusivamente personale, a una riunione con gruppi di opposizione. Ne consegue che qualsiasi comunicazione o dichiarazione riconducibile al consigliere Giangregorio e attribuita alla lista civica "Giovinazzo Città del Sole" non è stata condivisa né autorizzata dal Direttivo e non rappresenta in alcun modo la linea politica del gruppo.

Si precisa inoltre che il comunicato stampa circolato a nome della lista, successivamente alle dimissioni del consigliere Giangregorio e diffuso tramite canali informali, non è riconducibile alla volontà né all'operato del Direttivo della lista "Giovinazzo Città del Sole".
Il Direttivo ribadisce con fermezza che nessun soggetto è legittimato a parlare o a esprimere posizioni politiche in nome e per conto della lista "Giovinazzo Città del Sole" se non attraverso gli organi ufficialmente deputati.

"Giovinazzo Città del Sole" era, è e resta una componente fondamentale del civismo di maggioranza a Giovinazzo, avendo contribuito in modo determinante alle due vittorie amministrative del sindaco Tommaso Depalma e dell'attuale sindaco Michele Sollecito, nel solco di un impegno politico coerente, responsabile e trasparente».
Il direttivo di Città del Sole (nelle persone di Gaetano Spanò, Carlo de Palma, Francesco Minenna, Angela Pasculli)
Il Sindaco Michele Sollecito
Gli Assessori Natalie Marzella e Cristina Piscitelli
I Consiglieri Michele Fiorentino, Angelo Depergola, Annamaria Sollecito e Antonella Carlucci
