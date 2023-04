Giornata mondiale del libro, a Giovinazzo un evento targato Città del Sole ed SMS

L'incontro

Il pensiero del direttivo sull'evento

In occasione dellae del diritto d'autore è stata ideato e organizzato dai movimenti civici Giovinazzo Città del Sole e Sms, un incontro di sensibilizzazione sociale e di condivisione sull'importanza della lettura, sul valore del libro, fonte di trasmissione di cultura e conoscenza a trecento sessante gradi. L'iniziativa, con ingresso libero, alla quale la cittadinanza è invitata, si svolgerà domenica 23 aprile, a partire dalle ore 17.30, nella sala San Felice, situata nel centro storico di Giovinazzo, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II.Laè solo uno dei contenuti racchiusi nell'evento. Infatti, la bellezza che è custodita in ogni libro si allargherà al rispetto dell'ambiente per ricollegarsi alla Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile e alla Giornata dell'Acqua che è stata celebrata il 22 marzo scorso. I tre contenuti, libro, terra e acqua si muoveranno all'interno dell'incontro che nei momenti fissati in programma saranno approfonditi grazie ai vari interventi, oltre all'interazione con il pubblico dei più giovani e dei meno giovani.I saluti iniziali nelle parole di Gaetano Spanò, a capo del Direttivo dei due movimenti civici. Il sindaco Michele Sollecito porgerà il suo saluto di benvenuto in nome dell'amministrazione da lui guidata. Il momento iniziale sarà a cura di Carlo de Palma che canterà "Il canto della terra", brano portato al successo da Andrea Bocelli. A introdurre i contenuti e gli argomenti in programma spetterà a Franco Minenna che esprimerà il senso del primo dei due racconti animati " Il fantastico viaggio del signor acqua" che sarà proposto nella lettura recitata di Carlo de Palma e dell'attrice Annabella Giordano, nota storica componente del gruppo di attori del Mudù guidati da Uccio De Santis. A questo momento farà seguito l'interessante intervento di Francesco Crudele, consigliere componente il consiglio di amministrazione dell' Acquedotto Pugliese, che richiamerà l'attenzione sul bene prezioso che è l'acqua e su riflessioni che scaturiranno dal valore che assume l'acqua nella nostra vita. La parola passerà a Franco Minenna che introdurrà il contenuto del secondo racconto animato "La cicala e la formica", testo che sarà recitato da Carlo de Palma e Annabella Giordano. Al termine di questo momento che si preannuncia ricco di spunti si creerà uno spazio di interazione con i bambini sui temi trattati e la distribuzione di un gadget creato da Bianca Tota, giovane illustratrice e disegnatrice di Giovinazzo, diplomatasi presso il Liceo Artistico "P. Pascali" di Bari che ha anche disegnato e progettato la locandina dell'incontro.Riguardo l'iniziativa abbiamo sentito i componenti del direttivo delle associazioni politiche di Città del Sole e SMS che ci hanno dato un commento sul valore dell'incontro da loro ideato.«Abbiamo pensato di adoperarci per la comunità con un'iniziativa che, nella sua semplicità, coinvolgesse le famiglie regalando un momento educativo per grandi e piccini su contenuti e valori legati alla cittadinanza attiva e al rispetto dell'ambiente. A nostro parere la politica è anche adoperarsi per la comunità promuovendo cultura e senso civico. Per noi la politica può coniugare elementi di vita quotidiana, unitamente a gesti responsabili del vivere, quale obiettivo quotidiano per ogni persona. Nel nostro piccolo vorremmo rappresentare una svolta, un cambiamento - ci dicono da Città del Sole - perché per la prima volta la politica non si manifesta solo a livello tecnico e retorico, ma si coniuga con una quotidianità vicina alla vita di ciascuno di noi. Ci facciamo promotori del cambiamento di una cultura della comunicazione non violenta, di una cultura fatta di quotidianità, di confronto e attualità ad ampio raggio. L'iniziativa da noi proposta vuol sensibilizzare alla lettura e dare valore a elementi fondamentali per la nostra esistenza: l'acqua e la terra per confrontarci con giovani e meno giovani su tematiche calate nella vita quotidiana di tutti».