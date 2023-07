Giovinazzo Città del Sole ed SMS esaltano l'attività dell'amministrazione Sollecito

Da luglio 2022 a luglio 2023. L'amministrazione comunale di Giovinazzo guidata da Michele Sollecito sta per compiere un anno di vita ed è tempo di primissimi bilanci.Tante le osservazioni delle opposizioni, molto più teneri con l'esecutivo cittadino sono invece partiti e movimenti di maggioranza.In una nota giuntaci in redazione, sono Giovinazzo Città del Sole e la lista Sollecito Michele Sindaco (SMS) a fare il punto della situazione, rendendo merito agli amministratori per i traguardi già raggiunti.Inevitabilmente la controparte potrà replicare. Questo il testo che integrale che ci è giunto in redazione.«Ad ormai poco più di un anno dall'insediamento dell'Amministrazione a guida Sollecito, appare quanto mai doveroso tracciare un bilancio per fare il punto della situazione su quanto fatto e sul lavoro che ancora c'è da fare.Non si può certo affermare che l'attività amministrativa abbia languito in quest'ultimo anno. Infatti, sin dai momenti successivi al suo insediamento, necessari a definire la squadra di governo, si sono registrati importanti successi su fondamentali obiettivi programmatici diversificati in diversi contesti:1. Le opere pubbliche: lavori di asfaltatura "Strada per Strada" e nuovo basolato in via Madonna degli Angeli, apertura Campo sportivo, nuovo arredo urbano (villetta viale Aldo Moro, villette di via Toselli, Parco Scianatico), progetto greening per i lungomari e lavori di messa in sicurezza dei moli nel porto;2. Le politiche giovanili: chiusura lavori a Palazzo del Capitano per il progetto "luoghi comuni", finanziamento progetto "Punti Cardinali" per orientamento al mondo del lavoro e della formazione, apertura del job Centre "Porta Futuro";3. Il Welfare: "Autunno dei bambini";4. Il PNRR: appaltati i lavori del parcheggi di via Fossato e del nuovo asilo nido; avviate le gare per lavori Casa di Riposo, risistemazione basolato centro storico, completamento Campo Sportivo;5. Le politiche culturali e turistiche: appuntamenti di rilievo come "borgo Infernum" e l'apertura dell'estate con due grandi eventi musicali, e la nomina del direttivo di tutte le consulte previste quale importante strumento di partecipazione cittadina; 6. L'Urbanistica: adozione del PUG e avviso per imprese interessate alle ZES;7. Il commercio e le attività produttive: avvio istituzione del DUC, approvazione regolamento De.Co;8. La Scuola: partiti i lavori di efficientamento energetico della scuola media "Marconi";9. Appaltati nuovi progetti per la realizzazione nuova sede della Polizia Locale, la riqualificazione del mercato giornaliero e la realizzazione di verde attrezzato in via delle Filatric;10. Redazione protocollo d'intesa con la Diocesi per mantenere le chiese aperte durante la stagione estiva a beneficio di chi vorrà ammirare le ricchezze storico-architettoniche che la nostra città offre. Ma di certo non ci si ferma qui, i prossimi obiettivi vedranno la squadra di governo impegnata a procedere con l'apertura del cantiere della riqualificazione dei giardini di via Papa Giovanni XXIII e l'adozione del piano per la protezione civile.Ogni uomo e ogni donna di questa Amministrazione ha lavorato e sta lavorando a pieno ritmo per mettersi al servizio della comunità con passione e coraggiosa lungimiranza e per concretizzare quanto anticipato durante la campagna elettorale onorandola con i fatti. Il cammino già percorso è patrimonio di tutti e quello da fare rappresenta la sfida con il futuro, un sfida dalla quale, da oltre 10 anni Giovinazzo non si tira indietro. Siamo tuttavia convinti che il miglior percorso fatto per una comunità nasca dall'esigenza di un democratico confronto anche con le forze di opposizione.E qui non possiamo non osservare il silenzio e anche la colpevole assenza dalla massima assise cittadina di una buona parte dell'opposizione (quando non tutta) proprio mentre si discuteva il futuro di Giovinazzo. Per altro, la linea politica giustizialista intrapresa da parte di questa componente è fragorosamente e definitivamente naufragata con assoluzioni e/o archiviazioni da parte della magistratura perché le violazioni contestate non sussistevano o non costituivano affatto i reati ipotizzati e tutto questo con costi che sono immancabilmente ricaduti sulla comunità e dei quali contiamo di conoscerne a breve l'entità. E così la città attende anche chi non fa del confronto democratico, ora come allora, una prima vera alternativa. Nel frattempo va avanti».Giovinazzo Città del SoleSMS