Giovinazzo Città del Sole rinnova il suo consiglio direttivo

Nelle scorse giornate l'assemblea degli iscritti ha eletto i nuovi rappresentanti del movimento civico, che ha tra i fondatori gli ultimi due sindaci, Tommaso Depalma e Michele Sollecito.Il nuovo presidente èmentre a Rosanna Lobasso andrà l'incarico di cassiera, mentre Carlo De Palma sarà il segretario amministrativo. Il direttivo della lista civica sarà quindi completato dai consiglieri Annabella Giordano, volto noto della tv, da Angela Pasculli e da Francesco Minenna.«Al di là di quelli che sono i compiti istituzionali previsti dallo statuto della lista civica - si legge in una nota -, il nuovo consiglio direttivo intendere mettere a punto e presentare nuove progettualità a beneficio della crescita della comunità intera. Sperimentarsi e mettersi al suo servizio sarà come sempre una sfida da accogliere e con cui misurarsi senza temere di porre obiettivi alti. "La politica è l'arte di trasformare in progetto ciò che, come credenti, abbiamo immaginato ed elaborato" (Cit. Mons. Bregantini G. M.) e a questo è chiamato chiunque si metta al servizio di una comunità, con qualunque visione politica. La verità - continua il comunicato - non sta mai tutta da una parte ma si costruisce attraverso il confronto sincero tra posizioni e sguardi diversi, attraversando anche mari inquieti ma con la certezza che l'approdo sarà sempre a beneficio di tutti prima di trasformarsi in un nuovo punto di partenza. E' in base a queste considerazioni che invitiamo chiunque abbia a cuore la nostra amata comunità a sentirsi libero di condividere contributi propositivi finalizzati ad una ulteriore crescita sociale, culturale e politica».