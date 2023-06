Città del sole ed SMS: «A Giovinazzo avvio d'estate scoppiettante»

È un elogio dell'attività dell'esecutivo cittadino, la nota pervenuta in redazione e firmata dai gruppi diNel testo si sottolinea la bontà dell'operato degli amministratori in avvio di una estate definita «scoppiettante», con tanti eventi che si sono svolti e con altri che saranno programmati.Di seguito la nota integrale.«L'estate è appena cominciata ma c'è poco da mettersi comodi visto lo scoppiettante avvio di stagione estiva nella nostra Giovinazzo, avvenuto già il 9 giugno scorso con la proiezione del film "Senza Paura" per la regia die inserita nella rassegna "Cinema sotto le stelle".Ora tocca a "Road to Battiti Live 2023" che porterà a Giovinazzo, quest'oggi 26 giugno, due big della canzone italiana:E quale miglior modo per avviare una estate ricca di appuntamenti che si snoderanno e ci accompagneranno fino a settembre, districandosi tra il centenario delle, altri concerti e ulteriori proiezioni cinematografiche. E non è un caso se il gruppo Norba con due artisti come Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo e quarto, con un look impeccabile, all'ultimo Eurovision Song Contest, ed Elodie, elegantissima ed affascinante interprete della musica pop nonché mirabile interprete del ruolo di Rosa Di Fiore nel film "Ti mangio il cuore", dell'apprezzato regista e amico di Giovinazzo Pippo Mezzapesa e che le è valso il Ciack d'oro 2022 come rivelazione dell'anno, giungeranno nella nostra città.Non è un caso se Giovinazzo nutre di una tale considerazione da indurre l'Aeronautica Militare Italiana a calendarizzare,, un suo prestigioso ed esclusivo anniversario qui da noi. No che non può esserlo! Giovinazzo è e sarà punto di riferimento istituzionale, turistico e culturale e godrà di esposizione mediatica nazionale e internazionale, ancora una volta semplicemente perché se lo merita.Tutto questo non è un caso perché premia e rispecchia pienamente, in maniera pregevole, l'intenso lavoro non solo dell'Assessore alla cultura e al turismo Cristina Piscitelli ma di tutta questa Amministrazione a guida Sollecito Michele che, con i suoi uomini e le sue donne, pone in campo ogni giorno, in un clima di stretta collaborazione e in continuità con le due amministrazioni precedenti, da più di 10 anni.Un lavoro fatto di ascolto, studio attento, lungimiranza, passione, coraggio e relazioni istituzionali intessute, nutrite e fonte di linfa vitale per la nostra comunità. Un lavoro per il quale questa Amministrazione, con la due precedenti a guida Tommaso Depalma, andrebbe apprezzata maggiormenteè la sua storia e il suo percorso fin qui disegnato.Forse non perfetto, o non gradito da tutti, ma sempre improntato al miglioramento, a lanciare il cuore oltre i limiti e a trasformare il volto della nostra città da quello che era a quello che oggi ammirano tutti. Una continuità che, per chi non ci credeva, oggi appare un vero e proprio punto di forza e che, alla città tutta,e ha ancora tantissimo da dire e da dare.Non è superfluo ricordare che, comunque, il lavoro incessante continua anche sul versante tecnico-amministrativo. Solo qualche giorno fa, durante il Consiglio Comunale del 19 giugno u.s. si è proceduto con un atto fondamentale e per nulla scontato: l'approvazione del primo bilancio economico dell'Amministrazione Sollecito. Ma di questo parleremo più avanti».Città del SoleSMS