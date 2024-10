Elezioni metropolitane, SMS e Città del Sole replicano alle opposizioni

Le forze di maggioranzareplicano alla nota sottoscritta da PrimaVera Alternativa, Civica 22, Sinistra Italiana e Partito Democratico, pubblicata in data 8 ottobre 2024, «cercando di far chiarezza sulla visione distorta della realtà che loro propongo alla cittadinanza».Questo il resto del testo giunto in redazione:«Come il Sindaco Michele Sollecito aveva già avuto modo di evidenziare alla vigilia del 6 ottobre, quando i 41 comuni dell'area metropolitana, attraverso i propri consiglieri e sindaci, sono stati chiamati a rinnovare il consiglio metropolitano di Bari; vi era l'intenzione di far convergere il proprio apporto per supportare azioni di particolare interesse per l'area metropolitana e per la città di Giovinazzo, tra cui interventi incisivi per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) e l'impegno a recuperare e riqualificare l'Istituto Vittorio Emanuele II, il cui degrado è noto a tutti.Purtroppo, come già previsto con lungimiranza dalla nostra guida politica, in cui anche per questa esperienza è stata riposta la nostra piena fiducia, le elezioni con voti ponderati si sono rivelate una "conta" di potere che ha sopraffatto qualunque tipo di contributo offerto per una elezione democratica a favore di una politica che conta.Le elezioni per la Città metropolitana, come scrivono le opposizioni ma non come le stesse vogliono farci credere, hanno davvero trasmesso un messaggio inequivocabile a noi giovinazzesi: vincono le logiche di potere e di appartenenza partitica, perde un uomo libero che non si è piegato a giochi di opportunità ma, anche a livello sovracomunale, ha portato avanti idee concrete e ricche di contenuti.Vince un sistema legato a strategie di partiti che, muovendo consiglieri e sindaci come pedine negli scacchi, tentano di affermare la propria supremazia di potere.Purtroppo, in queste dinamiche appare scomodo chi, come il Sindaco Michele Sollecito,Chi dimentica che alle elezioni amministrative del 2022 il Pd localeSiamo, quindi, ben lieti di sapere che Giovinazzo avrà una rappresentanza in questa assise, sebbene rammaricati dal fatto che non saranno le competenze di Michele Sollecito ad essere spese in questo contesto. Ci auguriamo da parte del consigliere Camporeale un proficuo impegno per il recupero e la completa riqualificazione dell'Istituto Vittorio Emanuele II, che anni fa l'amministrazione di centrosinistra guidata dall'allora sindaco Natalicchio, aveva svenduto alla Provincia di Bari, dopo averlo lasciato in un inammissibile stato di degrado.Noi, dal canto nostro, vigileremo affinché alla vincente matematica seguano contenuti altrettanto credibili ed all'altezza del risultato conseguito».