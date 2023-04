Di sera nell'area giochi per danneggiare la staccionata: fermati due minorenni

. Non c'è davvero altro modo per definire il gesto compiuto da due minorenni, entrambi residenti a Giovinazzo, che si sono resi protagonisti di un gesto di puro vandalismo ai danni della staccionata perimetrale dell'area giochi di via degli Artieri, dove sono stati danneggiati i pali e le travi della recinzione.I due, lo scorso 19 marzo, sarebbero arrivati nell'area che sorge fra la zona 167 e la D1.1, per poi sfogare l'irriverenza verso l'istituzione pubblica danneggiando la staccionata perimetrale dello spiazzo dedicato ai più piccoli. Credevano di farla franca agendo di sera ed invece, all'esito di una breve attività investigativa, sono stati individuati da una pattuglia dellae affidati alle rispettive famiglie, prima di essere convocati, mercoledì scorso, presso gli uffici delSono in due ed ora, «ritenuto che il fatto costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 56 del regolamento diapprovato con la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 19 novembre 2021, in quanto "danneggiavano gli arredi e le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate al verde di servizio"», dovranno pagare le conseguenze sia per le sanzioni elevate dallasia con la procedura che prevede il risarcimento dei danni.Gli agenti del maggiore, infatti, oltre ad avere elevato un'ammenda amministrativa pecuniaria daeuro sino ad un massimo di, hanno anche redatto la sanzione dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ovvero il risarcimento a carico dei genitori, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto.