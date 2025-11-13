Tommaso Depalma
Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi

Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II domenica 16 novembre

Giovinazzo - giovedì 13 novembre 2025
Domenica 16 novembre, alle ore 11.00, il candidato consigliere regionale di Forza Italia, Tommaso Depalma, incontrerà simpatizzati ed elettori giovinazzesi in piazza Vittorio Emanuele II.

«Vi aspetto in Piazza Vittorio Emanuele II - ha spiegato l'ex sindaco sui suoi canali social - per un momento di confronto e dialogo. Parleremo insieme del futuro della nostra Regione, delle sfide che ci attendono e delle opportunità che vogliamo costruire insieme. Per i più piccoli ci sarà anche l'angolo truccabimbi».
