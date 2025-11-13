Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi

Domenica 16 novembre, alle ore 11.00, il candidato consigliere regionale di Forza Italia,, incontrerà simpatizzati ed elettori giovinazzesi in piazza Vittorio Emanuele II.«Vi aspetto in Piazza Vittorio Emanuele II - ha spiegato l'ex sindaco sui suoi canali social - per un momento di confronto e dialogo. Parleremo insieme del futuro della nostra Regione, delle sfide che ci attendono e delle opportunità che vogliamo costruire insieme. Per i più piccoli ci sarà anche l'angolo truccabimbi».