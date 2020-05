Depalma: «Il 25 maggio riaprono Villa Palombella e Parco Scianatico»

Lo ha scritto nel suo bollettino periodico di aggiornamento sull'emergenza sanitaria, il Sindaco, in seguito alla riunione del Comitato Operativo Comunale tenutasi nella giornata di ieri, 19 maggio.La decisione sul mercato settimanale si allinea a quanto deciso in una ordinanza regionale e pensato da altri amministratori dei comuni viciniori. Una ripartenza scaglionata, per permettere alla macchina amministrativa di prepararsi al meglio.Il«Sulle riaperture voglio essere chiaro: faremo rispettare le regole per la tutela di tutti. Con l'ausilio del servizio civico, della polizia locale e della protezione civile monitoreremo gli accessi ed eviteremo gli assembramenti. Ci sarà gel igienizzante a disposizione per tutti, per ricordarci quanto sia importante pulire accuratamente le nostre mani. Seguiremo le disposizioni del DPCM e provvederemo a pulire con detergente neutro le superfici delle aree giochi così da poter offrire ai più piccoli le giuste occasioni di svago e divertimento», è stato il commento di Depalma.In tutte le aree aperte e di maggior afflusso (dalla Villa al mercato giornaliero), il Comune di Giovinazzo ha previsto la presenza di addetti chea chi si dovesse presentare senza e non vi saranno sconti di alcun tipo.«Viene confermato - ha precisato il Sindaco - il servizio di consegna a domicilio di farmaci e di alimenti per anziani e persone non autosufficienti a cura degli operatori del SerMolfetta e sotto il coordinamento dei servizi sociali. Il numero da chiamare è 0803385737».Intanto stamane, 20 maggio, lo stesso SerMolfetta, come da noi anticipato in un articolo, ha provveduto alla distribuzione dei buoni spesa del secondo avviso comunale a