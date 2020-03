Depalma ed Arbore onorano i morti per Coronavirus

Quest'oggi, 31 marzo, alle ore 12,00, il sindaco di Giovinazzo,, e il presidente del Consiglio comunale,, aderiranno alla proposta promossa da ANCI nazionale e osserverannin piazza Vittorio Emanuele II, per ricordare le vittime italiane del Covid-19.Sul Palazzo sventoleranno le«Quello di oggi sarà un momento molto forte perché è vero che come sindaci stiamo vivendo giornate interminabili cercando di gestire al meglio la situazione e di tutelare le nostre comunità, ma tutto questo non ci fa non pensare anche a chi sta perdendo la vita per colpa di questo maledetto virus - dichiara il sindaco Depalma -.Dopo il minuto di silenzio di questa mattina, bisognerà ritrovare la forza e la determinazione per andare avanti e non lasciare indietro nessuno. Anche in nome di chi non c'è più».