Continuano senza sosta i controlli degli agenti delladeldi Giovinazzo per verificare che i proprietari dei cani osservino le regole in vigore in merito alla rimozione delle deiezioni canine lungo strade e marciapiedi e al possesso dei microchip per i loro amici a quattro zampe.Nella giornata di ieri, su disposizione del comandante, il maggiore, agenti in borghese hanno sottoposto a controllinon registrando alcuna violazione di carattere amministrativo. «Sapevo benissimo che la maggior parte dei giovinazzesi osserva le regole civili rispettando la propria città e amando i propri animali - ha commentato il sindaco- e il bilancio della giornata di ieri mi rallegra e mi inorgoglisce».L'obiettivo di Palazzo di Città è quello di «stanare quella piccola parte di comunità, che purtroppo c'è, che non ha ancora compreso il concetto di bene pubblico da tutelare e preservare. Ma sono convinto che presto anche questi ultimi si possano ravvedere al fine di rendere».