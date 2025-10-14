Dario La Forgia
Dario La Forgia
Speciale

Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»

Una candidatura che nasce dalla volontà di portare una ventata di energia nuova nella politica regionale

Giovinazzo - martedì 14 ottobre 2025 11.30 Sponsorizzato
Dario La Forgia, giovane attivista e volto noto del Movimento 5 Stelle Molfetta, sarà candidato alle elezioni regionali in Puglia. La sua candidatura nasce dalla volontà di portare una ventata di energia nuova nella politica regionale, dando voce alle nuove generazioni e a chi crede in una Puglia più moderna, sostenibile e solidale.

«C'è una Puglia da migliorare – dichiara La Forgia – la Puglia dei diritti, la Puglia che non si gira dall'altra parte e che non lascia indietro nessuno, la Puglia che offre le giuste opportunità ai giovani. La mia generazione non vuole più restare a guardare, vuole poter costruire il proprio futuro senza dover partire. Credo in una politica che ascolti, che innovi e che metta al centro le persone e il territorio.»

Nei prossimi giorni verranno presentate le prime iniziative sul territorio e gli incontri aperti ai cittadini, con l'obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi per costruire insieme il futuro della regione.
  • Elezioni regionali
Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
14 ottobre 2025 Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
1
Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
14 ottobre 2025 Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
Altri contenuti a tema
Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità” Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità” Il candidato alle regionali con la lista Decaro Presidente ieri ha aperto la sua campagna elettorale dalla sua città. “Vogliono seppellire il futuro della città in una vasca di colmata sul lungomare”
“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente “Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente Una mattina di festa e di dialogo in piazza Principe di Napoli a partire dalle 11.00 con il medico candidato della lista Decaro Presidente
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono Politica Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono In Veneto correrà il leghista Stefani. Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano
Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti» Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti» Alla conferenza programmatica in Fiera del Levante a Bari il candidato della lista Decaro Presidente ha avanzato le sue prime proposte per una Puglia in salute
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Attualità Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Attualità In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO Politica Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO Le dichiarazioni durante la Festa Regionale dell'Unità promossa dal Partito Democratico
Salvini, Meloni e Tajani a Bari: «Il centrodestra unito per la Puglia» Politica Salvini, Meloni e Tajani a Bari: «Il centrodestra unito per la Puglia» Ieri sera il comizio sul lungomare del capoluogo per lanciare Fitto in vista del rush finale per le elezioni regionali
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due
14 ottobre 2025 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due
Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo
13 ottobre 2025 Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo
Furto nella farmacia del Mare, ladri in fuga con i soldi della cassa
13 ottobre 2025 Furto nella farmacia del Mare, ladri in fuga con i soldi della cassa
Il cortile della Stazione Carabinieri di Santo Spirito intitolato a Domenico De Ceglia
13 ottobre 2025 Il cortile della Stazione Carabinieri di Santo Spirito intitolato a Domenico De Ceglia
Allattamento al seno, flash mob del Consultorio Familiare a Giovinazzo
13 ottobre 2025 Allattamento al seno, flash mob del Consultorio Familiare a Giovinazzo
Al Gran Shopping Molfetta arriva “Furto al museo”: un’esperienza immersiva tra mistero e divertimento
13 ottobre 2025 Al Gran Shopping Molfetta arriva “Furto al museo”: un’esperienza immersiva tra mistero e divertimento
Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità”
13 ottobre 2025 Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità”
Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
13 ottobre 2025 Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.