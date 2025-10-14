Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»

Dario La Forgia, giovane attivista e volto noto del Movimento 5 Stelle Molfetta, sarà candidato alle elezioni regionali in Puglia. La sua candidatura nasce dalla volontà di portare una ventata di energia nuova nella politica regionale, dando voce alle nuove generazioni e a chi crede in una Puglia più moderna, sostenibile e solidale.«C'è una Puglia da migliorare – dichiara La Forgia – la Puglia dei diritti, la Puglia che non si gira dall'altra parte e che non lascia indietro nessuno, la Puglia che offre le giuste opportunità ai giovani. La mia generazione non vuole più restare a guardare, vuole poter costruire il proprio futuro senza dover partire. Credo in una politica che ascolti, che innovi e che metta al centro le persone e il territorio.»Nei prossimi giorni verranno presentate le prime iniziative sul territorio e gli incontri aperti ai cittadini, con l'obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi per costruire insieme il futuro della regione.