Dario La Forgia
Dario La Forgia
Speciale

Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”

La nota del candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale nelle prossime elezioni

Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025 9.58 Sponsorizzato
Si riporta la nota integrale del candidato del Movimento 5 Stelle, Dario La Forgia, sull'incontro che si è svolto a Foggia e a Bari con Giuseppe Conte.

Questo weekend sono stato a Foggia e a Bari al fianco del Presidente Giuseppe Conte per portare avanti il progetto del Movimento 5 Stelle in Puglia, per dare voce a una terra che chiede ascolto, rispetto e futuro.

La Puglia è la mia casa, la mia gente, la mia storia. Credo che questa terra meriti di più, a partire da una politica che guarda negli occhi le persone e costruisce soluzioni vere, non promesse vuote," dichiara Dario la Forgia.

Con Giuseppe Conte condivido un sogno semplice, restituire dignità, lavoro e speranza ai pugliesi.

Il mio progetto politico punta su una sanità pubblica efficiente, lavoro stabile e giusto, tutela dell'ambiente e del mare, diritti sociali e valorizzazione dei giovani. La mia visione di sviluppo mette al centro la persona, la comunità e la bellezza della Puglia.

Credo nella forza dei pugliesi, nei lavoratori, nei contadini, nei pescatori, nei giovani che non vogliono più essere costretti ad andarsene. La mia candidatura è un atto d'amore per la nostra terra, e insieme al Presidente Conte vogliamo far rinascere la speranza.

  • Politica
Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
4 novembre 2025 Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
4 novembre 2025 Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta Speciale Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta Tanti i temi trattati nel discorso in piazza dalla caduta dell’ammistrazione alle politiche sanitarie regionali
Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Politica Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Il candidato del Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale
Il gruppo CON di Giovinazzo ringrazia Lacatena e la Regione per il sostengo al PUG Politica Il gruppo CON di Giovinazzo ringrazia Lacatena e la Regione per il sostengo al PUG La nota del consigliere comunale Nicola Turturro
Nuovo consiglio metropolitano, prima seduta il 6 ottobre a Bari Politica Nuovo consiglio metropolitano, prima seduta il 6 ottobre a Bari Il sindaco Vito Leccese ha firmato ieri il decreto per indire le elezioni dei rappresentanti della Città Metropolitana
Terremoto in Regione Puglia, il Movimento 5 Stelle: «Rimettiamo tutte le deleghe» Politica Terremoto in Regione Puglia, il Movimento 5 Stelle: «Rimettiamo tutte le deleghe» Per la comunicazione ufficiale a Bari il presidente Giuseppe Conte
Bando periferie, l'impegno della senatrice di Barletta Assuntela Messina Politica Bando periferie, l'impegno della senatrice di Barletta Assuntela Messina «Non possiamo accettare che il governo cancelli, all'improvviso, i fondi già pronti»
«Quel manifesto offende tutta la città» Politica «Quel manifesto offende tutta la città» La reazione di Sel al manifesto firmato da Città del Sole
«La macchina amministrativa non funziona» Politica «La macchina amministrativa non funziona» Il Partito Democratico punta il dito
Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello "
4 novembre 2025 Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"
Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno
4 novembre 2025 Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno
Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
4 novembre 2025 Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
3 novembre 2025 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.