Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”

Questo weekend sono stato a Foggia e a Bari al fianco del Presidente Giuseppe Conte per portare avanti il progetto del Movimento 5 Stelle in Puglia, per dare voce a una terra che chiede ascolto, rispetto e futuro.



La Puglia è la mia casa, la mia gente, la mia storia. Credo che questa terra meriti di più, a partire da una politica che guarda negli occhi le persone e costruisce soluzioni vere, non promesse vuote," dichiara Dario la Forgia.



Con Giuseppe Conte condivido un sogno semplice, restituire dignità, lavoro e speranza ai pugliesi.



Il mio progetto politico punta su una sanità pubblica efficiente, lavoro stabile e giusto, tutela dell'ambiente e del mare, diritti sociali e valorizzazione dei giovani. La mia visione di sviluppo mette al centro la persona, la comunità e la bellezza della Puglia.



Credo nella forza dei pugliesi, nei lavoratori, nei contadini, nei pescatori, nei giovani che non vogliono più essere costretti ad andarsene. La mia candidatura è un atto d'amore per la nostra terra, e insieme al Presidente Conte vogliamo far rinascere la speranza.