Dario La Forgia
Politica

Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»

Il candidato del Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale

Giovinazzo - giovedì 16 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il Movimento 5 Stelle dà ufficialmente il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali con la candidatura di Dario La Forgia, giovane esponente del Movimento, da anni impegnato nel territorio e punto di riferimento molfettese.

L'evento di apertura si terrà Sabato 18 Ottobre alle ore 18.30 a Corso Umberto altezza Galleria Patrioti Molfettesi, e sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza il programma e la visione di una nuova generazione pronta a prendersi la responsabilità del cambiamento.

«Crediamo che la nostra Regione abbia bisogno di nuova energia, di idee fresche e di coraggio. I giovani non devono più essere spettatori, ma protagonisti del futuro. Vogliamo creare opportunità, investire in formazione, innovazione e ambiente per dare a tutti la possibilità di restare e costruire qui la propria vita» – dichiara Dario La Forgia.

Durante l'evento interverranno anche rappresentanti del Movimento 5 Stelle, amministratori locali e attivisti del territorio, per condividere proposte e testimonianze su lavoro, istruzione, diritti e sostenibilità.

La campagna di Dario La Forgia sarà caratterizzata da un tour in tutta la provincia di Bari, con incontri aperti ai cittadini, alle scuole e alle associazioni, per ascoltare idee e costruire insieme un programma partecipato e concreto.
