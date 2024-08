Nuovo consiglio metropolitano, prima seduta il 6 ottobre a Bari

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato il decreto per indire le elezioni per la composizione del nuovo Consiglio metropolitano, che si svolgeranno il giorno 6 ottobre, dalle ore 8 alle 20, nella sede della Città Metropolitana, in via Spalato 19.

Come prevede la normativa, le elezioni metropolitane devono svolgersi entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del sindaco del Comune capoluogo, in questo caso avvenuta lo scorso 9 luglio 2024.