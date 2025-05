Il gruppo CON di Giovinazzo ringrazia Lacatena e la Regione per il sostengo al PUG

esprime soddisfazione per un importante traguardo raggiunto dalla città di Giovinazzo: l'approvazione del(PUG).«Un traguardo importantissimo per la nostra città, che si appresta ad avere finalmente il suo Piano Urbanistico Generale: uno strumento in grado di disegnare il nostro territorio guardando al futuro», ha dichiarato Nicola Turturro.«Non possiamo non ringraziare il consigliere regionale delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena, che ha seguito l'intero iter e che non ha mai fatto mancare all'amministrazione il suo sostegno - continua - Grazie anche agli uffici della Regione, che hanno dato un grande supporto ai tecnici del Comune durante tutti gli incontri in sede di conferenza di servizi. Con l'approvazione del Pug, Giovinazzo potrà crescere seguendo una visione precisa e concreta di sviluppo» conclude