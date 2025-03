Parato la spunta su Iannone: sarà ancora lui il coordinatore cittadino di FdI

Sabato 22 marzo si sono tenute le elezioni interne aper eleggere il coordinatore ed i componenti del direttivo.Si è trattato di una contesa a due per il ruolo di segretario tra l'uscenteed il decano della destra cittadina, l'ex sindaco e consigliere comunale, passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia.L'ha spuntata il primo con. Così, ritenuto da molti vicino all'europarlamentare Michele Picaro, presente alle operazioni di voto, è stato confermato alla guida del partito a livello locale.Ai lavori preliminari hanno partecipato dirigenti del partito - spiccava la presenza del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, dello stesso Picaro e di Domenico Damascelli, leader della destra bitontina - e tesserati, alcuni provenienti dai comuni viciniori, Terlizzi in primis, e dal V Municipio barese dove Fratelli d'Italia è forte, e sono stati invitati anche rappresentanti delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle associazioni e della società civile giovinazzese.punta ad affermare una destra di governo anche a Giovinazzo, un partito forte che attualmente conta 220 iscritti e si è prefissato di raggiungere l'obiettivo di entrare nel 2027 in Consiglio comunale con un ruolo di primo piano.Con Iannone alla guida, ne siamo certi, ci sarebbe stato un tentativo di dialogo con l'attuale maggioranza a Palazzo di Città in vista delle prossime amministrative, auspicando un allargamento a destra che non sappiamo quanto sia gradito all'attuale primo cittadino.Parato punta dritto a costruirecome succede su scala nazionale e regionale (sebbene con risultati diametralmente opposti) ed a ridare alla componente conservatrice giovinazzese una casa ed un ruolo decisivo nella politica cittadina come non accade da anni. Vedremo cosa succederà di qui al 2027, intanto Fratelli d'Italia cresce a Giovinazzo e bussa con forza alle porte di Palazzo di Città.